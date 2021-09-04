Каир, 5 сентября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек погибли, около 40 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Египте. Об этом 5 сентября сообщил арабский новостной портал Al-Masry Al-Youm.

Kaatjem Авария

Авария произошла на автотрассе Каир — Суэц. Междугородный автобус с пассажирами следовал по трассе из Шарм-эш-Шейха в Каир и перевернулся примерно в ста километрах от пункта назначения. На месте происшествия погибли восемь человек, в том числе двое детей. Несколько человек были госпитализированы в критическом состоянии.

Отмечается, что у пострадавших диагностированы переломы и сотрясения мозга. Все пассажиры, получившие травмы, были доставлены в больницы Суэца. Причина ДТП устанавливается. Информация о том, был ли автобус туристическим, уточняется.

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