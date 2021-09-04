Москва, 5 сентября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Почаще ходить в храм в поисках спутника жизни призвал незамужних девушек представитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 4 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле храма

Иларион дал совет девушкам, желающим выйти замуж, проявлять больше внимания к прихожанам мужского пола во время богослужений в храме, а также посещать занятия по катехизации в воскресной школе. По словам митрополита, именно в храме девушкам можно встретить достойного спутника жизни.

Иларион рассказал, что знает много случаев, когда будущие супруги впервые встретились и познакомились в храме во время богослужения. По словам священнослужителя, браки между прихожанами часто оказываются прочными и долгими, поэтому такой способ познакомиться со своей второй половиной Иларион назвал одним из лучших.

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