Вашингтон, 5 сентября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Вандал, обливший бензином фургон, принадлежащий полиции, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Нью-Йорке. Об этом 4 сентября сообщила газета The New York Post.

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Инцидент произошёл недалеко от полицейского участка, расположенного в районе Фордхэм западного Бронкса. Правонарушителя заметили на записях камер видеонаблюдения. Мужчина держал в руке красный газовый баллончик и плескал из него жидкость на полицейский фургон.

Кроме вандала, обливавшего фургон полиции Нью-Йорка бензином, на автомобиль напала группа хулиганов, которые бросали мусор, яйца и гнилые овощи в транспортное средство. К моменту прибытия полицейских на место происшествия вандал и хулиганы уже скрылись. В настоящее время правонарушитель, обливавший бензином фургон, разыскивается. Предполагается, что он хотел поджечь автомобиль полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что три человека пострадали при стрельбе в студенческом кампусе на территории Таусоновского университета в штате Мэриленд.