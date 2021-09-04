Вашингтон, 5 сентября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. С последствиями стихийных бедствий этим летом столкнулся каждый третий житель США. Об этом 4 сентября сообщила газета The Washington Post.

Глобальное изменение климата

Такое заключение было сделано изданием на основе анализа документов федерального правительства США, касающихся стихийных бедствий. По данным The Washington Post, начиная с 2018 года наблюдается расширение масштабов стихийных бедствий. По мнению специалистов, это доказывает, насколько сильно на жизнь людей влияет изменение климата. Недавние стихийные бедствия, обрушившиеся на США, эксперты назвали самыми серьёзными за всю историю страны.

Каждый третий житель США ощутил на себе воздействие бури, урагана, шторма, наводнения, либо иной стихии. Около 64% американцев проживают в местах, где постоянно фиксируются продолжительные периоды аномальной жары. Формально жара не является стихийным бедствием, однако может быть смертельно опасной для человека.

По данным издания, за три летних месяца в США погибли по меньшей мере 388 человек из-за ураганов, ливней, наводнений, а также из-за аномальной жары и лесных пожаров.

При этом отмечается, что США повлияли на процесс изменения климата гораздо сильнее, чем любая другая из стран мира. Четверть объёмов всего углекислого газа попала в атмосферу Земли именно из США, сжигающих ископаемые виды топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что чиновник из США призвал бороться с глобальным потеплением с помощью кондиционеров.