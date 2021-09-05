5 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 09:27 — REGNUM Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в последние годы Украина вновь стала строить собственные самолёты и вертолёты, не отмечая при этом, какие именно и где, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 5 сентября в социальной сети Facebook.

Бумажный самолетик Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда уже Зеленский повзрослеет? Как перед пацанами в первом классе себя ведёт: «А у меня дома такое есть! Такое! Но я вам не покажу», — отмечает Nik G.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский в данной ситуации выглядит нелепым, потому что, заявив о некоем производстве вертолётов и самолётов, он не продемонстрировал никаких доказательств этому.

«Это настолько глупое заявление, которое только можно представить. Если бы Зеленского слушал какой-нибудь бизнесмен, готовый вложиться, инвестировать в экономику Украины, то он бы сильно рассмеялся. Сначала надо продемонстрировать хотя бы какой-то намёк на успешное производство вертолётов и самолётов, но у Зеленского есть только его самое «честное» слово на свете. Увы, этого мало», — пишет Евгений Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина могла бы производить технику уже давно, но почему-то начала якобы только с приходом Зеленского к власти.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Семь лет воображаемая война идёт, а тут всего лишь самолёты и вертолёты, да и те всё строятся, да построиться не могут. Проще перечислить то, чего на Украине больше нет и, судя по всему, не будет», — считает Михаил И.

Часть людей считает, что Зеленский, возможно, путает реальное производство лётной техники с планами и мечтами, чтобы Украина вновь стала создавать великолепные вертолёты и самолёты.

«Такое впечатление, что у них там что-то строится, кипит, создаётся, но только в головах отдельно взятых политиканов, а потом желаемое выдаётся за действительное. Интересно, как это явление называется в психиатрии?!» — задаётся вопросом Ольга Г.

Ряд пользователей отмечают, что о крупных производствах на Украине, конечно, говорить пока что не приходится, но тем не менее что-то в этом государстве всё-таки строится.

«Там вроде бы какие-то маленькие не серийные самолёты и вертолёты строят. Но тогда мог бы еще приплести заводы, фабрики, автомобили и т.д. Где-то по мелочи ведь все равно кто-то создает», — поделился своим мнением Сергей М.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что Зеленскому достаточно рассказывать всем сказки, чтобы удержаться у власти на Украине. Реальных дел украинскому народу не нужно, он любят ушами, пишут граждане.

«Интересно, что было бы с президентом любой суверенной страны с любой формой правления по его приезде на Родину? Но есть страна — такая уникальная страна. Выступление Моники — открытое издевательство и насмешка над своими избирателями, смачный плевок в лицо трудящихся и пенсионеров, людей разных политических взглядов и убеждений. Но за него будут голосовать. Всё простим, главное: «Россия ахрессор», «Газ вонючий», «Мы победим» и «Подайте Христа ради». Жизнь удалась», — написал Алексий А.

Напомним, 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Стэндфордский университет о том, что в последние годы Украина вновь стала строить собственные самолёты и вертолёты, не отмечая при этом, какие именно и где.