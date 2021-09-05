5 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова представителя Украины о том, что его страна якобы снялась с «крючка» Минских соглашений.

Елизавета Коробова, , 01:32 — REGNUM Заявление советника делегации Киева в трёхсторонней контактной группе и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 сентября в социальной сети Facebook.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США и Германия тоже подписались под документом, поэтому многие действия Украины определяются выполнением Минских соглашений. Если Украина отказывается от обязательств, то у Запада окажутся развязаны руки и никто не станет помогать Киеву», — отмечает Boris H.

Многие пользователи пришли к выводу, что отказ Киева от выполнения Минских соглашений оставит Украину в гордом одиночестве и никто не вступится за неё в случае обострения ситуации в Донбассе.

«США сейчас вообще всё по барабану, что происходит на Украине. Им лишь бы там всё продолжалось, чтобы были какие-либо действия, но главное, чтобы не на их территории. Никто в Европе или Америке даже не отреагирует на отказ Киева от выполнения Минских соглашений», — пишет Юрий Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что все участники конфликта уже устали от ситуации вокруг Минских соглашений и от того, что Украина не следует требованиям документа.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Минские соглашения не работают! Зачем тогда они вообще нужны? Неудивительно, что Украина сама хочет разорвать договор!» — написал Владимир Б.

Часть людей считает, что Минские соглашения были гарантией того, что на территории Донбасса не возобновится крупномасштабное кровопролитие.

«Несмотря на постоянную гибель отдельных людей в Донбассе, всё-таки там не ведутся полноценные боевые действия, война идёт позиционная, города же живут, там ходят дети в школу, работают больницы. Хилый мир лучше хорошей войны», — считает Иван К.

Ряд пользователей указывает на то, что отказ Киева от Минских соглашений приведёт к тому, что никто больше не будет гарантировать Украине её хрупкую территориальную целостность.

«У этих соглашений кроме обременительных обязательств был еще один момент — они предоставляли гарантии территориальной целостности. По сути, это был единственный документ, описывающий способ восстановления контроля центральных властей Украины над Востоком страны. Значит, раз нет документа — нет вещей им гарантируемых!» — указывает Дмитрий Г.

В Донбассе © ИА Красная Весна

Нашлись и те, кто отмечают, что разрыв Соглашений развяжет всем участникам конфликта руки и это пойдёт явно не на пользу Украине.

«Если они откажутся, то следует сразу ввести против них санкции, против ключевых отраслей Украины, а если полезут в ЛДНР, то провести военную операцию по принуждению к миру», — поделился своим мнением Andrey S.

«Россия сделала большую глупость, настояв на остановке наступления добровольной армии Донбасса! Не стоило верить в разумность украинских властей. А так обстрел мирных жителей продолжается, гибнут дети, а бесноватые продолжают свои «дикие пляски». Кому от этого лучше?!» — задаётся вопросом Елена К.

Напомним, 3 сентября советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1» о том, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.