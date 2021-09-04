В США три человека пострадали при стрельбе около университета
Балтимор, США, 4 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. В американском Балтиморе (штат Мэриленд) на территории Таусоновского университета произошла стрельба, в результате трое человек получили ранения. Об этом сообщили в городской полиции.
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Стрельба в супермаркете США
«Три человека получили ранения на территории кампуса университета. Полиция проводит расследование», — отмечается в сообщении правоохранителей в Twitter.
Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, один полицейский пострадал при стрельбе в ходе совместной спецоперации полиции и управления по борьбе с наркотиками США в американском городе Портленд (штат Орегон).
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