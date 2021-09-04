Берлин, 4 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Около 10 000 человек вышли в Берлине на демонстрацию «за солидарное и справедливое общество». Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Антонова Дарья ИА REGNUM Акция протеста

Важными темами этой акции, организатором которой выступило объединение под названием Unteilbar («Неделимые»), были защита климата и прав человека, борьба с бедностью и дискриминацией, а также достойные условия труда.

Отмечается, что в преддверии выборов в бундестаг демонстранты призвали политиков изменить свои приоритеты.

Как передавало ИА REGNUM, в августе в Германии прошла забастовка машинистов пассажирских поездов.