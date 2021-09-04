Москва, , 23:28 — REGNUM Основатель американской компании SpaceX Илон Маск может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди, считает гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо его (Маска) приглашать тогда, когда мы закончим вторую очередь (космодрома Восточный), когда пойдут уже пуски не просто «Ангары». Мы же там собираемся запускать новый пилотируемый корабль («Орел»), — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, первый тестовый полет корабля «Орел» пройдет в декабре 2023 года на ракете-носителе «Ангара».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, глава Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца 2021 года.