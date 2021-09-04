Москва, 4 сентября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди, считает гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Надо его (Маска) приглашать тогда, когда мы закончим вторую очередь (космодрома Восточный), когда пойдут уже пуски не просто «Ангары». Мы же там собираемся запускать новый пилотируемый корабль («Орел»), — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, первый тестовый полет корабля «Орел» пройдет в декабре 2023 года на ракете-носителе «Ангара».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду, глава Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца 2021 года.