Тверь, 4 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Массовая драка с участием болельщиков московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» произошла на одной из улиц в центре Твери. Об этом сообщает в субботу, 4 сентября, телеграм-канал Baza.

Удар

«Болельщики «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по официальным данным, в результате инцидента пострадал лишь один человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех причастных к массовой драке лиц.

По последним данным, 11 человек, которые могли участвовать в потасовке, были доставлены в полицию.