Оттава, 4 сентября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. В Канаде потерпел крушение небольшой частный самолет. Об этом сообщил телеканал CTV.

Легкомоторный самолет

ЧП произошло в субботу, 4 сентября, недалеко от аэропорта на западе Оттавы. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в Чехии потерпел крушение спортивный самолет.

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