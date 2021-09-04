Москва, 4 сентября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Роскосмос намерен создать российскую орбитальную служебную станцию с коэффициентом полезного действия выше, чем у Международной космической станции, заявил гендиректор госкомпании Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Мы хотим сделать станцию, коэффициент полезного действия которой будет на несколько порядков выше, чем у МКС», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозмн заявил, что первый запуск ракеты-носителя «Ангара» в модификации с повышенной грузоподъёмностью запланирован на 2026 или 2027 год.

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