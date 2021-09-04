Москва, 4 сентября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Улучшать качество игры сборной России нужно тренерскому штабу национальной команды. Об этом 4 сентября сообщил ТАСС почетный глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

John Fischer Футбол

По его словам, в распоряжении наставника сборной России Валерия Карпина те же самые игроки, которые были у экс-главного тренера команды Станислава Черчесова. Поэтому, отметил он, качество игры очень трудно изменить сразу.

«При Черчесове двигались хорошо, пробегали большое количество километров, … но эффективность была низкой, — отметил Колосков. — Сохранив работоспособность, надо увеличить качество игры».

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что футболистам сборной России, обыгравшим команду Кипра в пятом матче отборочного турнира ЧМ — 2022, в конце матча было реально тяжело.

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