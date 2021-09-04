Москва, 4 сентября 2021, 22:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника, который поправил Владимира Путина 1 сентября во время беседы о Северной войне.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября на встрече в детском центре «Океан» во Владивостоке Путин назвал войну со Швецией, которую вёл Пётр I, Семилетней. Школьник поправил его, напомнив, что война называлась Северной. Инцидент стали активно обсуждать в Сети.
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