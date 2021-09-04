Никосия, 4 сентября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Футболистам сборной России, обыгравшим команду Кипра в пятом матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) — 2022, было реально тяжело в конце матча. Об этом 4 сентября сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире программы «Все на Матч!».

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Футболистам (сборной России) было реально тяжело (в матче против команды Кипра), это данность, — сказал Карпин. — Во втором тайме многие подсели физически, это данность уже».

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября футболисты сборной России обыграли в пятом матче отборочного турнира ЧМ команду Кипра. Встреча состоялась на стадионе ГСП Арена в Никосии и завершилась со счетом 2:0.

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