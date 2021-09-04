Вашингтон, 4 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден 7 сентября посетит штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, чтобы оценить последствия урагана «Ида». Об этом 4 сентября сообщили в Белом доме.

Pixabay.com Ураган

«Во вторник, 7 сентября, президент посетит Мэнвилл (штат Нью-Джерси) и Куинс (г. Нью-Йорк), чтобы оценить ущерб, нанесённый ураганом «Ида», — сообщила администрация Белого дома.

Кроме того, 10 сентября американский лидер выступит с речью в Новом Орлеане, где он расскажет о принимаемых администрацией мерах по ликвидации последствий урагана.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент США Джо Байден посетил американский город Новый Орлеан (штат Луизиана), который пострадал от урагана «Ида». Глава Белого дома произнес речь, посвященную мерам по ликвидации последствий стихийного бедствия в стране.

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