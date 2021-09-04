Никосия, 4 сентября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Хавбек Александр Головин, выступающий за футбольный клуб «Монако», признан лучшим игроком матча Кипр — Россия. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает пресс-служба национальной команды.

Кирилл Венедиктов Александр Головин

«Головин — лучший игрок матча Кипр — Россия по версии болельщиков и экспертов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября футболисты сборной Кипра уступили команде России в пятом матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча, которая завершилась со счетом 0:2, состоялась на стадионе ГСП Арена в Никосии.

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