Деревня Алабино, Московская область, , 21:30 — REGNUM Армейские международные игры являются соревнованиями мирового уровня, заявил 4 сентября начальник генштаба ВС Монголии Довчинсурэнгийн Ганзориг.

Армейские международные игры — «АрМИ» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Армейские игры — это очень впечатляющие, интригующие, большого мирового уровня соревнования военнослужащих стран-участниц», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что это не только влияет на качество боевой подготовки, но и на улучшение доверия между странами-участницами в этом очень быстро меняющемся мире.

Как сообщало ИА REGNUM, международный армейские игры 2021 года начались 22 августа и завершатся сегодня, 4 сентября. В них приняли участия команды из 11 стран, всего в конкурсах было задействовано 5 тыс. военнослужащих.

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