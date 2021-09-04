Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп близок к заключению сделки по продаже прав аренды принадлежащей ему гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Trump Organization намерена продать права аренды девелоперской компании, которая начнет переговоры с гостиничными компаниями, и они уже будут распоряжаться недвижимостью и заниматься ее ребрендингом.

Детали условий сделки пока неизвестны, однако представители бывшего президента ведут переговоры с крупными гостиничными сетями и инвесторами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times со ссылкой на налоговые декларации главы Белого дома написала, что долги бывшего президента США Дональда Трампа на сумму более $280 млн были списаны его бывшими кредиторами.

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