Сборная России обыграла команду Кипра в матче отборочного этапа ЧМ
Никосия, 4 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Футболисты сборной России обыграли команду Кипра в пятом матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) — 2022. Встреча состоялась на стадионе ГСП Арена в Никосии и завершилась со счетом 2:0.
Светлана Бекетова
Валерий Карпин
В составе победителей голевыми действиями отметились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.
Напомним, под руководством главного тренера Валерия Карпина этот матч стал вторым для сборной России.
Седьмого сентября команда России сыграет на своем поле с командой Мальты.
Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября сборная России в четвертом матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с командой Хорватии.