Никосия, 4 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Футболисты сборной России обыграли команду Кипра в пятом матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) — 2022. Встреча состоялась на стадионе ГСП Арена в Никосии и завершилась со счетом 2:0.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

В составе победителей голевыми действиями отметились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

Напомним, под руководством главного тренера Валерия Карпина этот матч стал вторым для сборной России.

Седьмого сентября команда России сыграет на своем поле с командой Мальты.

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября сборная России в четвертом матче отборочного турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с командой Хорватии.