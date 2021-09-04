Деревня Алабино, Московская область, 4 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Армейские международные игры способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих, заявил 4 сентября председатель военной учебной дирекции министерства обороны Катара Джасим Ахмад Мухаммад Аль-Муханнад.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Медали «Арми-2021»

«Игры проводятся на высочайшем уровне. Катар планирует и дальше в них участвовать, потому что конкурсы способствуют повышению боеспособности катарских военнослужащих», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Армейские международные игры завершились сегодня, 4 сентября, победой российской команды в «Танковом биатлоне».

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