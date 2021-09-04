Екатеринбург, 4 сентября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полиция и ОМОН заблокировали часть Цыганского посёлка возле «Радуга Парка». Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, некоторые местные жители находятся в смятении. По их словам, у них берут отпечатки пальцев.

В городском УМВД журналистам пояснили, что мероприятие является профилактическим. Оно проводится с целью предупреждения в этом районе преступлений и правонарушений.