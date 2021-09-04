Сыктывкар, 4 сентября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. С начала пандемии в Коми выявили более 11,5 тысячи нарушений антиковидного режима. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления МВД.

Дарья Драй ИА REGNUM В маске

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По данным ведомства, по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» составлено 55 административных протоколов, наложено штрафов на сумму 436 тысяч рублей. По статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» оформлено 11 134 административных протокола, наложено штрафов на общую сумму более 5,2 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми предупредил жителей республики о наступлении новой волны заболеваемости ковидом.