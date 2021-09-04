Челябинск, 4 сентября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Челябинске мужчину выгнали из автобуса 64-го маршрута после его обращения к кондуктору с просьбой надеть защитную маску. Об этом пишут СМИ.

(сс) AlexChirkin Маска

Инцидент произошёл на остановке «Улица 250-летия Челябинска». По данным 74.ru, пассажир заявил кондуктору, что оплатит проезд после того, как та наденет свою маску как положено. Кондуктор пожаловалась водителю и тот выкинул сознательного гражданина из автобуса и ударил его в голову.

По словам очевидцев, сам пассажир был в маске и общался вежливо. Руководство предприятия «Общественный городской транспорт» заявило журналистам, что по факту инцидента идёт проверка.