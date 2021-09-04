Киев, 4 сентября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. На Украине в этом году собрали рекордный за историю страны урожай ранних зерновых культур, сообщил 4 сентября министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Pixabay.com Урожай

По словам министра, урожай составил 44,8 млн тонн — пшеницы намолочено 32,8 млн тонн, ячменя — 10,1 млн тонн, гороха — 570 тыс. тонн. Урожай собран на площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу.

Лещенко заявил, что учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины. Согласно подсчетам министра, агросектор может в 2021 году сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины.

Украинские СМИ в этом контексте напоминают, что ранее глава «Укргидрометцентра» Николай Кульбида заявил, что в этом году Украина будет иметь «наибольший урожай за всю историю, начиная от Киевской Руси».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году на Украине общий урожай составил примерно 65 млн тонн, что было сочтено неудовлетворительным результатом. На итоговые показатели повлияла засухи и пандемия COVID-19. Рекордный итоговый урожай для Украины составляет около 75 млн тонн, он был получен в 2019 году.