Спортивный самолет потерпел крушение в Чехии
Прага, 4 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Чехии потерпел крушение спортивный самолет. Об этом сообщила журналистам ТАСС представитель чешской полиции Луциа Новотна.
Легкомоторный самолет
По ее словам, инцидент произошел 4 сентября в районе города Кладно близ Праги. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.
«Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолета», — отметила Новотна.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября на севере Франции рухнул туристический легкомоторный самолет.