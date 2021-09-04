Прага, 4 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Чехии потерпел крушение спортивный самолет. Об этом сообщила журналистам ТАСС представитель чешской полиции Луциа Новотна.

Легкомоторный самолет

По ее словам, инцидент произошел 4 сентября в районе города Кладно близ Праги. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.

«Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолета», — отметила Новотна.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября на севере Франции рухнул туристический легкомоторный самолет.