Москва, 4 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил организацию Армейских международных игр — 2021 (АрМИ-2021). Об этом сообщается на сайте Кремля.

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«Стартовав в 2015 году, за прошедшее время Армейские игры укрепили свои традиции, стали событием поистине мирового масштаба. С каждым годом они объединяют под своими знаменами все больше военнослужащих из России и других государств, предоставляют им уникальную возможность продемонстрировать выучку и мастерство, сплоченность, умение грамотно и оперативно решать ответственные задачи», — подчеркнул глава государства.

Путин также обратил внимание на то, что игры не только прошли на высоком уровне, но и расширили свою «географию».

Напомним, Армейские международные игры завершились сегодня, 4 сентября, победой российской команды в «Танковом биатлоне».