4 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:22 — REGNUM Заявление пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что необходимо называть украинский язык «руським», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Украина. Полёт Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как же древним украм хочется к славе и достоинству русского народа быть причастными! Но напрямую это зрада, а завуалированно — тупо! Что же выбрать? Но хоть как-то надо. Ну, бон вояж, «славные укры». Если ваша «история» так обильна и насыщена, чего же покоя не даёт вам история России?» — задаётся вопросом Марсель З.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное предложение является крайне странным, ведь украинский язык никакого отношение не имеет к русскому и к России.

«Вот людям заняться нечем! В девятом веке объединились восточнославянские и финно-угорские племена под властью Рюриковичей. Так возникла Древняя Русь. Об украх тогда и не слышали, их просто не было. В 882 году русский князь Олег из Новгорода захватил Киев и объявил его столицей своего государства. И сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И вот с этого момента появились украинцы? Или я что-то не понимаю в истории?» — удивляется Руслан П.

Василий Верещагин. Олег Правитель. 1896

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные перемены на Украине могут привести к положительным результатам во взаимоотношениях между украинским и русским народами.

«Предлагать мало, нужно действовать, чтобы древний Киев стал столицей единого русского государства, или вообще следует построить новую столицу. Если украинцы хотят объединения, то это правильно, пускай двигаются в этом направлении. Если же они только языком болтают, то это не стоит внимания», — считает Булат Ж.

Часть людей считает, что переименования не помогут украинскому руководству сохранить в целости и сохранности территориальную целостность.

«Параллельная реальность! Но через 30 лет вы увидите, что прежней Украины не будет. Будет часть областей в составе России, а часть в Польше, Венгрии и Словакии. Такое вот незавидное будущее, и ничего украинские власти, чтобы это предотвратить, не делают», — поделился своим мнением Fatal F.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что безумие киевских властей может дойти до крайней степени, и они действительно могут начать процесс переименования страны и языка.

«Это всё смешно, конечно, но лишь бы серьёзно не дошло до переименования. Именно так историю и переписывают. А их пропаганда по поводу Руси уже давно работает», — отмечает Арсений Р.

Нашлись и те, кто уверены, что Украина не имеет права делать с русским языком всё, что ей взбредёт в голову.

«Это недогосударство никто уже не считает за «страну». Точка. Они реанимировали неонацизм. Узаконили уничтожение русского языка! Всё русское ликвидируют, рвут со своим родством с Россией. То, что они сделали за последнее время, не даёт им больше права на существование!» — указывает Валерий С.

Напомним, 3 сентября пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире YouTube-канала Politeka Online, что необходимо называть украинский язык «руським».