Киев, , 19:49 — REGNUM Китай — важный партнер Украины, но не идеологический, заявила вечером 3 сентября в эфире украинского телевидения вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что в партии «Слуга народа», несмотря на интенсивные контакты с Пекином, не было предложений об идеологическом сближении с Коммунистической партией Китая.

«Все торгуют с Китаем, все работают с Китаем. Наше взаимодействие базируется сугубо на экономических отношениях. Китай является одним из основных торговых партнеров Украины», — отметил вице-премьер Украины.

При этом она заявила, что предложений о заимствовании идеологического опыта Китая не велись — «никто, включая главу партии и фракции, такие идеи не вносил и не будет вносить, я надеюсь».

ИА REGNUM напоминает, что летом этого года в партии Владимира Зеленского «Слуге народа» заявили, что намерены «перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства».

При этом оппозиция обвинила власть во вмешательстве в дела Китая, отмечая, что популистская риторика о свободном рынке для официального Киева с легкостью уживается с откровенным рейдерством, когда речь идет о совместных украинско-китайских проектах.