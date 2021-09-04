Киев, 4 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Остаток на едином казначейском счете (ЕКС) Украины в августе возросли в 6 раз, заявил 4 сентября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Джеймс Монтгомери Флэгг. Дядя Сэм и пустая казна. 1920

По его информации, остаток средств на 1 сентября составляет 57,5 млрд грн. Глава правительства Украины не пояснил, за счёт чего произошел такой рост, ограничившись заявлением о «восстановлении экономики, благоприятной внешней конъюнктуре и более эффективной работы налоговой и таможни».

Шмыгаль также заявил, что в госбюджет Украины за первые 8 месяцев этого года поступило на 28 млрд грн больше плана и на 106 млрд больше, чем в прошлом году.

ИА REGNUM напоминает, что в середине апреля остатки средств на ЕКС Украины уменьшились до критического уровня в 0,74 млрд грн.