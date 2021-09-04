Москва, 4 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Российские военные одержали победу в «Танковом биатлоне» во время международных игр «АрМИ-2021». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Танковый биатлон

«Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» «АрМИ», который проводился на подмосковном полигоне Алабино», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В финальном этапе конкурса российские танковые экипажи быстрее всех прошли трассу, преодолев ее за 1 час 36 минут и 49 секунд, команда из Китая финишировала второй, с отставанием в 10 минут 31 секунду.

Напомним, международный армейские игры 2021 года начались 22 августа и завершатся сегодня, 4 сентября. В них приняли участия команды из 11 стран, всего в конкурсах было задействовано 5 тыс. военнослужащих.