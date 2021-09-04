Киев, 4 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Проехаться на танке по Красной площади и Арбату хотел бы главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Такое заявление он сделал в эфире украинского «5 канала».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Пожалуй, да. Честно, — ответил Залужный на вопрос от зрительницы, хотел бы он проехаться на танке по Красной площади. — И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник».

Кроме того, главнокомандующий ВСУ призвал жителей страны доверять вооруженным силам.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за смены руководителей так называемой операции объединённых сил (ООС) ввёл временный запрет для чиновников на посещение Донбасса.