Нижневартовск, Югра, 4 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Нижневартовске будут судить одного из участников преступной группы, которая под видом спецназа похитила у одного из местных бизнесменов сейф с крупной денежной суммой. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

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Следствием установлено, что рано утром 5 февраля 2021 года 34-летний обвиняемый, совместно с двумя подельниками, задумали ограбить предпринимателя из Нижневартовска. Для этого надели форму специального подразделения полиции и балаклавы, установили на автомобиль одного из соучастников государственные регистрационные знаки от другого автомобиля. Затем приехали к дому потерпевшего, где, представившись сотрудниками полиции, в течение 30 минут удерживали в хозяйственной постройке родственника потерпевшего и рабочего. В это время один из соучастников проник в жилой дом, откуда забрал металлический сейф с хранившимися в нём деньгами и ювелирными изделиями. После хищения сейфа злоумышленники скрылись. Ущерб для предпринимателя составил более семи миллионов рублей.

В ходе расследования обвиняемый вину признал частично. Он содержится под стражей. Двое его подельников объявлены в федеральный розыск.