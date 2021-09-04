Париж, 4 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Бывший министр экономики Франции Арно Монтебур заявил о своем желании принять участие в президентской гонке, которая пройдет в 2022 году. Об этом он сообщил во время общения со своими сторонниками в городе Кламси.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Франция

«Я принял решение баллотироваться на пост президента республики. Перед нами стоит неотложная задача обеспечить промышленный, экологический и демократический подъем Франции», — отметил Монтебур.

Напомним, Монтебур известен тем, что выступал за создание Шестой республики, где должность президента становилась бы номинальной. Кроме того он призывал к выходу Франции из объединенного командования НАТО.