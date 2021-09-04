Анкара, 4 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

ВВС Турции

В сообщении турецкого оборонного ведомства отмечается, что военная операция, в ходе которой были ликвидированы семь боевиков, проведена в районе Гара.

«Турецкая армия продолжит борьбу с террористами…, вплоть до уничтожения последнего боевика», — отметили в военном ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа в Турции сообщили о ликвидации трех представителей РПК в Ираке.

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