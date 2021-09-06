Москва, 6 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Благоустройство Бескудниковского бульвара планируется завершить до середины сентября. Работы проходят по программе «От дома до дома» — по всей ширине улицы между фасадами противоположных домов. Здесь обновят более 120 тыс. кв. м. асфальта на проезжей части и тротуарах, установят более 24 км бордюров и оборудуют ливневую канализацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бескудниковский бульвар, 5

После благоустройства Бескудниковского бульвара организация движения автомобилей и пешеходов здесь станет более логичной и безопасной, считает заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян.

«Самое главное — это повышение удобства и безопасности движения для пешеходов, для общественного транспорта, для водителей. Сокращение длины пешеходных переходов позволит людям меньше находиться на проезжей части. Это повышает безопасность движения. Что важно, мы также приводим ширину полос, которые зачастую бывают очень широкими и вынуждают водителей превышать скорость, к нормативным значениям», — отметил Шахбазян.

Изменение геометрии бульвара позволит организовать более 460 парковочных мест, в том числе 52 для инвалидов. Припаркованные и отъезжающие автомобили не будут мешать транспортному потоку. Зона парковки будет завершаться за 5 м до зебры, чтобы пешеходы и водители видели друг друга издалека и избегали опасных ситуаций. Кроме того, сделать бульвар безопаснее помогут 11 новых светофоров.

Для пассажиров общественного транспорта на Бескудниковском бульваре появятся 20 современных остановочных павильонов, в которых можно будет не только укрыться от непогоды, но и зарядить телефон и подключиться к Wi-Fi. Для безопасного передвижения в вечернее время установят 60 новых фонарей.

Из-за нарушений в организации работ по благоустройству жители испытывали неудобства, но по итогам нескольких проверок замечания устранили в кратчайшие сроки.

«Мы обратили внимание на отклонение от графика производства работ на Бескудниковском бульваре и ряд нарушений в их организации. Оперативно отреагировали на ситуацию, провели с подрядчиком разъяснительную беседу, дополнительно привлекли к работам специалистов и постарались исправить все эти замечания. Объект взяли на особый контроль. Подрядная организации оштрафована», — заявил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта г. Москвы Антон Акулов.

По мнению жителей, сейчас в зоне работ по благоустройству всё в порядке, их жалобы были услышаны: на объекте увеличили количество рабочих, установили ограждения, нанесли временную разметку, а для пешеходов организовали удобные проходы.

«Благоустройство — это всегда хорошо. Наш Бескудниковский бульвар — место скопления жителей, я сам всегда здесь гуляю с детьми. Я всегда за благоустройство. Единственное, оно выпало на осенний период, поэтому были проблемы, была грязь. Но сейчас ведутся активные работы, многие нюансы исправлены, началась школа — обновили подход, зебру, обновили разметку, убрали ненужные ограждения. Соответственно, пробки стали меньше, ходить стало проще. В общем, все стало хорошо. Мы довольны», — рассказал местный житель Андрей Сидоров.

Общая площадь благоустройства на Бескудниковском бульваре составляет 25 га. После завершения работ здесь появится комфортное пешеходное пространство, которое пройдет через весь район от метро «Верхние Лихоборы» до парка «Ангарские пруды».