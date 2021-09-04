Лондон, , 18:43 — REGNUM Власти Великобритании готовы приступить к вакцинации подростков от коронавирусной инфекции в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

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Несмотря на то, что главный санитарный врач королевства Крис Уитти может рекомендовать вакцинацию уже в ближайшие дни, профильный экспертный совет воздержался от такой рекомендации.

Эксперты, отмечает издание, считают, что польза от вакцины подросткам будет незначительна и практически не превышает риски, связанные с возможными побочным эффектами от прививки.