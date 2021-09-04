Киев, 4 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Руководство США заверило президента Украины Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность государства.

Javelin ПТУР

Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, материал опубликован сегодня, 4 сентября.

Согласно заявлению дипломата, в Киеве уже в этом году ожидают от США партию бронебойных систем Javelin. При этом власти Украины не исключают, что смогут выйти на договоренности и в отношении других видов оборонного летального и нелетального оборудования.

«Пока по понятным причинам не могу разглашать детали… Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину», — добавил министр.

ИА REGNUM напоминает, что 1 сентября Зеленский заявил, что министр обороны США Ллойд Остиннамерен в скором времени осуществить визит на Украину, чтобы конкретизировать планы военного сотрудничества между странами. До этого между Киевом и Вашингтоном было подписано военное соглашение, как заявлено, «определяющее новый этап сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности».