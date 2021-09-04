Киев, , 18:25 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что дело против него сфальсифицировано Службой безопасности (СБУ) и Госбюро расследований (ГБР), а завершение следствия было специально приурочено ко Дню независимости.

Виктор Медведчук Zagittya.com.ua

Об этом политик сообщил 4 сентября в эфире «Первого независимого», комментируя незаконное решение Печерского районного суда о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом.

Медведчук заявил, что на Украине в настоящий момент выстраивается диктатура.

«То, что идут массовые злоупотребления и преступные действия со стороны власти, это лишнее подтверждение, в том числе, и того, что сегодня происходило здесь… А начиналось оно с того, что дело было сфальсифицировано Службой безопасности Украины незаконно, незаконно потому, что СБУ и ее следователи не имели права расследовать это дело, потом оно было передано в ГБР. Потом прокуратура сфальсифицировала документы, которые направлены сюда, и завершение досудебного следствия было приурочено как раз к Дню независимости. Генеральный прокурор отчитался, что следствие завершено, открыты материалы для ознакомления защите и подозреваемым, и тем самым продекларировала в лучших советских традициях окончание и завершение следствия», — заявил политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста Медведчуку до 31 октября. Лидер ОПЗЖ, обвиняемый властями Украины в госизмене, находится под домашним арестом с середины мая. В новом решении суд без объяснения причин запретил доступ врачей к Медведчуку. В партии заявили, что проанализируют ситуацию и пока не понимают, что власти Украины «надумали».