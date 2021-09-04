Москва, 4 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Со стартовым составом сборной России на матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года против Кипра определился тренерский штаб национальной команды. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба сборной России.

Сборная России по футболу

Так, на поле в Никосии с первых минут выйдут: Фёдор Смолов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Илья Самошников, Маринато Гильерме, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин и Денис Черышев.

Матч Кипр — Россия, который состоится 4 сентября на стадионе «ГСП Арена» в Никосии, начнется в 19:00 мск.

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября сборная России сыграла вничью с командой Хорватии в четвертом матче отборочного турнира ЧМ-2022.

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