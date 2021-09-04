Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM В Свердловской области шесть человек сняты с выборов депутатов регионального Заксобрания. Такое решение принял облизбирком.

Выборы

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Один человек исключён из списка «Партии роста» по единому округу. Ещё пятеро убраны из списка партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В обоих случаях основанием для этого стали решения самих избирательных объединений.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Заксобрание пройдут 17−19 сентября. Кроме вышеуказанных партий в них участвуют «Новые люди», «Зелёная альтернатива», КПРФ, «Яблоко», «Единая Россия» и ЛДПР.

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