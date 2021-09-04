Екатеринбург, 4 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Свердловской области шесть человек сняты с выборов депутатов регионального Заксобрания. Такое решение принял облизбирком.

OpenClipart-Vectors Выборы

Один человек исключён из списка «Партии роста» по единому округу. Ещё пятеро убраны из списка партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В обоих случаях основанием для этого стали решения самих избирательных объединений.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Заксобрание пройдут 17−19 сентября. Кроме вышеуказанных партий в них участвуют «Новые люди», «Зелёная альтернатива», КПРФ, «Яблоко», «Единая Россия» и ЛДПР.