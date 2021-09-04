Москва, 4 сентября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Российских лучников Маргариту Сидоренко и Кирилла Смирнова с завоеванием золотых медалей летних Параолимпийских игр в Токио поздравил президент страны Владимир Путин. Об этом 4 сентября говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Поздравляю вас (Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов) с победой на Параолимпийских играх в Токио, — говорится в телеграмме. — Вы проявили высокое мастерство и выдержку и по праву заняли «золотую» ступень пьедестала почёта».

Также глава Российского государства пожелал лучникам удачи и всего самого доброго.

Напомним, ранее Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко заняли первое место в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на Параолимпийских играх в Токио.

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