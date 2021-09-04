Киев, , 17:29 — REGNUM Власть Украины идёт на любые нарушения закона в отношении оппозиции и главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, чтобы выдавить сильного противника из политической жизни страны.

Илья Кива Zagittya.com.ua

Об этом заявил на брифинге народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в деле Медведчука и оппозиции закон заканчивается и начинается история хаоса, беспредела, самодурства со стороны власти.

«Медведчука всеми силами пытаются выключить из украинской политики. Это и внешние и внутренние силы, которые увидели в нем последовательного и сильного лидера, профессионала. Ждать от власти послаблений в не стоит», — сказал он.

Кива отдельно подчеркнул, что в вопросе борьбы с Виктором Медведчуком действующий режим только продолжает политику предшественников, напомнив, что с 2005 года США и западные партнёры всеми силами пытались уничтожить фигуру лидера ОПЗЖ на политической доске.

«С 2014 года в Украине его имя демонизировалось, его превращали в «кума Путина». Каждая новая власть всего лишь подхватывала эту эстафету, видя в нем серьёзного соперника. Он враг и угроза, потому что он остановит беспредел в нашей стране», — отметил депутат.

«В отличие от этих прохиндеем мы уже на выборы шли с чёткой, последовательной программой выхода из сложившегося положения, из экономической пропасти. Но именно это пугает власть, и она сегодня выбрала своей целью Виктора Медведчука. Он для них угроза номер один, потому что именно он знает и сможет решить существующие проблемы. Власть его просто испугалась», — резюмировал Кива.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста Медведчуку до 31 октября. Лидер ОПЗЖ, обвиняемый властями Украины в госизмене, находится под домашним арестом с середины мая. В новом решении суд без объяснения причин запретил доступ врачей к Медведчуку. В партии заявили, чтопроанализируют ситуацию и пока не понимают, что власти надумали.