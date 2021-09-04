Москва, 4 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Правительство России одобрило выделение 10 тыс. рублей пенсионерам. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Одобрить выделение в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 21 142 745 тыс. рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей в соответствии с Указом президента РФ от 24 августа 2021 года №487 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию», — отмечается в заявлении.

Также Правительство России одобрило выделение Министерству финансов средств предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда на обеспечение расходов, связанных с выплатами в 2021 году.