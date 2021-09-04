Киев, 4 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 2614 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 сентября сообщает украинский минздрав в Telegram-канале «Коронавирус_инфо».

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»2614 новых случаев … зафиксировали на Украине», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 296 155.

Кроме того, уточняется, что за минувшие сутки на Украине от COVID-19 скончались 44 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 966.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 212 313 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 081 160 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 2, 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.