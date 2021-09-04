Новосибирск, 4 сентября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Мэр новосибирского Бердска Евгений Шестернин поздравил горожан с днём рождения муниципалитета. Город отмечает своё 305-летие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«305 лет истории города, истории которая соткана из реальных человеческих судеб: начиная с казаков, построивших острог на берегу реки, купца Горохова, заложившего экономический фундамент развития города, Героя Социалистического труда, ветерана Великой Отечественной войны, легендарного директора Бердского радиозавода Шкулова Александра Николаевича, Героев России Игоря Лелюха и Олега Куянова, людей искусства: поэта Анатолия Сорокина и актёра театра и кино Владлена Бирюкова, — вот в этой многогранной летописи и есть история Рябинового города, города рождённого дважды», — сказал Шестернин.

Он подчеркнул, что «порой сложнее сохранить, чем создать».

«И в этот день я обращаюсь к молодёжи, к детям и внукам бердчан с просьбой сохранить и приумножить историческое наследие города! И я уверен, что это выполнимо, потому что мы вместе! И этот слоган продолжает нас уверенно вести по дороге жизни», — подчеркнул глава города.

Отметим, что Бердск — один из старейших городов Новосибирской области. Он основан в 1716 году. Бердск расположен на берегу Обского водохранилища и Бердского залива на расстоянии 38 километров к югу от города Новосибирска.