Ханты-Мансийск, 4 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Югре за сутки зафиксировали 149 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Из них у 16 выявили пневмонию, а у 129 — ОРВИ. Ещё четыре человека не имели каких-либо симптомов.

С начала пандемии в Югре обнаружили уже 71 150 заразившихся. Выздоровели 67 517 человек, а скончались от COVID-19 1069.