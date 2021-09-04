Москва, 4 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Правительство России расширило список профессий и специальностей, необходимых для модернизации экономики. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

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«В России актуализировали перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны», — отмечается в сообщении.

В список добавлены 55 специальностей и 35 профессий, входящие в сферу робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства и строительства.